روسيا.. قطار شحن يخرج عن مساره بالقرب من حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال فياتشيسلاف جلادكوف، الحاكم المحلى لمنطقة بيلجورود الروسية، إن 15 عربة من قطار شحن فارغ خرجت عن مسارها فى المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، مضيفًا أنه لا توجد معلومات فورية عن السبب، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "جلادكوف" على تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات". وأشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة قطار فى منطقة أليكسييفسكى، وكان القطار فارغًا. وأصبحت التفجيرات والهجمات على البنية التحتية للمنطقة واقعًا يوميًا تقريبًا فى الأسابيع الأخيرة، ويلقى المسؤولون باللوم على القوات الأوكرانية أو المخربين الموالين لها.

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