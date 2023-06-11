الاتحاد الأوروبى يتعهد بمنح تونس مساعدات بأكثر من مليار دولار

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار زيارة وفد أوروبى رفيع المستوى، يضم رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلونى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندى مارك روته، إلى تونس.
ويأتى الحراك الأوروبى لمساعدة تونس فى مواجهة أزمتها المالية، وسط مخاوف من انهيار مالى قد يطلق العنان لموجات هجرة إلى ايطاليا، ومنها الى دول الاتحاد الأوروبى.
وخلال زيارته لمحافظة صفاقس الساحلية، التى تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، على أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، قائلاً: "الحل لن يكون على حساب تونس.. لا يمكن أن نقوم بالدور الذى يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".
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