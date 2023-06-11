بعد 3 سنوات.. ترميم متحف «سرسق» بعد تضرره من انفجار مرفأ بيروت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا عن المتحف الذى خضع لعمليات ترميم وإعادة تأهيل بتمويل إيطالى فرنسى لبنانى، ومساعدات قدمتها بعض الجمعيات المعنية بحماية التراث والحفاظ عليه.

يشتهر المتحف بواجهته البيضاء ونقوشه الزخرفية، بالإضافة إلى نوافذه الملونة، ويحوى بين جنباته مجموعة كبيرة من أعمال الفن الحديث والمعاصر، واستعاد المتحف مجموعته الفنية التى تعرضت للضرر جراء الانفجار.