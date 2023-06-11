العالم اليوم - المركزي المصري: التضخم الأساسي يرتفع إلى 40.3% في مايو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 04:20 مساءً - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في مايو من 38.6 بالمئة في أبريل.

كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 بالمئة في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 بالمئة في أبريل 2023.

وقال المركزي في بيان "سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7 بالمئة في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 بالمئة في أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7 بالمئة في مايو 2023 مقابل 30.6 بالمئة في أبريل 2023".

وسجل التضخم ارتفاعات حادة اعتبارا من العام الماضي، بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.