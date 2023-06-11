العالم اليوم - ارتفاع معدل التضخم بالأردن قرب 2 بالمئة في مايو

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع معدل التضخم بالأردن قرب 2 بالمئة في مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 04:20 مساءً - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأحد أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو إلى 1.96 بالمئة.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.43 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الإيجارات بنسبة 5.17 بالمئة، النقل بنسبة 2.45 بالمئة، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.56 بالمئة، الصحة بنسبة 6.18 بالمئة، والثقافة والترفية بنسبة 9.27 بالمئة.

كان البنك الدولي، قد توقع أن يشهد اقتصاد الأردن تباطؤا في معدلات النمو خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمئة من 2.6 بالمئة خلال 2022.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية محمد العسعس أن يبلغ معدل التضخم في البلاد 3.8 بالمئة خلال 2023.

في مارس، ثبتت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B/B+، وأكدت أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.