العالم اليوم - فيديو.. أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 04:20 مساءً - أظهر مقطع فيديو على موقع "تويتر" أسراب من النحل تحلق بشكل كثيف في سماء مانهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك.

وشوهدت أسراب النحل في الهواء وعلى جدران المباني المحيطة بالمكان، ما استدعى تدخل رجال الشرطة حتى لا يتعرض الموجودون في المكان للخطر.

وظهر مربو النحل أثناء محاولاتهم لتجنيب الناس الأذى عن طريق إعادة جمع أسراب النحل في صناديق خاصة.