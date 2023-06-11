الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على فندق الصومال

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية والشعب الصومالى الشقيق ولأهالى وذوى ضحايا هذا العمل الإرهابى.. متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء حصار فندق مطل على شاطئ البحر فى العاصمة مقديشو من قبل مسلحى حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة.

وأشارت الشرطة إلى أن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا أثناء عملية الإنقاذ، موضحة أن قوات الأمن تمكنت من تصفية 7 عناصر إرهابية، هم كافة مهاجمى الفندق، قبل إنهاء الحصار الذى دام لعدة ساعات.