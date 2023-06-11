أوكرانيا تعلن إسقاط 6 طائرات روسية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الروس يواصلون مهاجمة أوكرانيا بطائرات شاهد -136 / 131 الهجومية. وأضاف البيان أن القوات الروسية هاجمت مناطق الخطوط الأمامية فى إقليمى خاركيف وسومى، وبحسب معطيات أولية، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية ست طائرات مسيرة هجومية فى منطقة مسؤولية القيادة الجوية الأوكرانية الشرقية.

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