نائب الملك يترأس اجتماعا لمتابعة آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 يونيو 2023 05:05 مساءً - دوت الخليج :- ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم السبت، اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمتابعة آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه رئيس السلطة نايف الفايز حول أولويات تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية والفعاليات السياحية في المدينة.

وأشار الفايز إلى أن سلطة العقبة قد أعدت خطة لتفعيل القطاعات الرئيسة التي استهدفتها استراتيجية العقبة على المديين المتوسط والبعيد، مضيفا أنه تم استكمال‏ العمل على تحفيز وترويج الاستثمار وأتمتة الخدمات لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها على المراجعين والمستثمرين.

كما نوه إلى تفعيل برامج التشغيل والتدريب المهني ورفع قدرات المستهدفين وتحديث المخطط الشمولي لمدينة العقبة.

وأشار الفايز إلى أن العمل جار على إعداد الخطط الأولية لإنشاء مجمع العقبة للعلوم والأحياء البحرية (الأكواريوم)، واستكمال عملية تنظيم مراكز الغوص ومنظومة النقل.

كما استمع سمو ولي العهد إلى شرح من مسؤولين عن سير العمل بالخطة.

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