روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة "فاشلة" لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد.

وأشارت إلى أن سفينة "برييازوفه" الروسية كانت تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول "السيل التركى" و"السيل الأزرق"، لخطوط أنابيب الغاز فى الجزء الجنوبى الشرقى من البحر الأسود.

وأكدت أن القوات الروسية تصدت للهجوم، وتمكنت من تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول.

وأضافت أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أى أضرار، كما أن السفينة لم تتعرض لأى إصابات.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع صد جميع الهجمات المضادة الأوكرانية على محورى دونيتسك وزاباروجيه، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتدمير 3 دبابات ليوبارد ونظام دفاع جوى بريطانى "ستورمر".

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية صدت خلال الـ24 ساعة الماضية، جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية فى محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تم ضرب تجمعات وأسلحة ومعدات للواء الدفاع الإقليمى 110 و72 الميكانيكى والأول للدبابات فى دونيتسك، والتصدى لـ 3 محاولات هجومية أوكرانية، وضرب مجموعة الهجوم الجبلى 128 التابع للقوات الأوكرانية فى زابوروجيه.

وأضافت أن إجمالى خسائر القوات الأوكرانية بلغ أكثر من 50 مسلحا و3 دبابات ليوبارد ونظام صاروخى مضاد للطائرات من طراز (Stormer) البريطانى ونظام مدفعى (M777) أمريكى الصنع.

وفى محور دونيتسك.. تمكنت القوات الروسية من صد ثمانى هجمات وتصفية ما يصل إلى 310 من المسلحين، وتدمير مدفعى هاوتزر من طراز Msta-B وD-30 هاوتزر، كما تم تدمير مخازن ذخيرة، أما فى محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وتم تصفية نحو 30 مسلحا، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع "كراب" بولندية، وM109 "بالادين" أمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر، وفى محور كراسنى ليمان، تم إحباط أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية وتصفية أكثر من 50 مسلحا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز (Gvozdika) ومدفعين من طراز (D-30) ومدفع (D-20).

وفى محور خيرسون.. تم تصفية ما يصل لأكثر من 30 مسلحا، وتدمير مركبة قتالية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات (Osa-AKM)، ومدفعية (Gvozdika) ذاتية الدفع، بالإضافة إلى (a Msta-B) هاوتزر، واستهداف مركز قيادة اللواء الميكانيكى 47، وتدمير مركز الاتصالات للواء الآلى 65 فى زابوروجيه، وتدمير مقر لواء الهجوم الجبلى، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمراقبة للواء الهجوم الثالث، و15 مركز قيادة لواء العمليات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز (Su-25) بمنطقة خيرسون، واعتراض 5 قاذفات صواريخ متعددة من نوع (هيمارس)، وصاروخ مضاد للرادار من نوع (هارم)، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية فى دونيتسك وزابوروجيه.