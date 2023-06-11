قمة ثلاثية في جيبوتي لبحث أزمة السودان بحضور رؤساء كينيا وجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وقال عثمان الجندى، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، إن طيران الجيش السودانى يحلق فوق محافظة شرق النيل التابعة للخرطوم، وذلك فى أثناء دخول قوات الجيش للمنطقة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الجندى، إن قصفًا مدفعيًا بدأ بعدة صواريخ من قاعدة وادى سيدنا العسكرية فى السودان صوب منطقة الخرطوم بحرى، اليوم الأحد، بمجرد انتهاء هدنة الـ24 ساعة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، إلى سماع صوت اشتباكات فى منطقة جسر الحلفايا الذى رابط بين الخرطوم بحرى وأم درمان.