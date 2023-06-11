موفدة «القاهرة الإخبارية» توضح تفاصيل «المؤتمر العربى الصينى»

جدة - نرمين السيد - تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربى الصينى، لأول مرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الصينى، فى مهمة لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية.





وقالت الإعلامية رشا عماد، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى المؤتمر، إن المشاركين فى المؤتمر أكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين، للوصول إلى آلية تسمح بإقامة "طريق حرير جديد"، وتضمن التعافى لاقتصادات الشعوب.

وأضافت أن المؤتمر شهد تأكيد حرص الجانبين على التعاون من أجل تحقيق ازدهار بين الدول العربية والصين، من خلال العمل المشترك وتعزيز الشراكات بين الجانبين.

وأشارت إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" كانت حاضرة بقوة فى نقاشات المؤتمر وأحاديث رجال الأعمال، خاصة فى ظل سعى الجانبين إلى تعميق الشراكات التجارية بين الجانبين.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن العلاقات العربية الصينية لها جذور ممتدة عبر التاريخ، وأن العمل العربى الصينى المشترك يسير نحو التنمية والازدهار، بفضل الرغبة الصادقة فى تحقيق ذلك من قبل الطرفين.

وأشار إلى حرص الصين البالغ على تعزيز علاقات الصداقة والتبادل مع الدول العربية، فى جو من الاحترام والتكافؤ.