روسيا تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سوخوى-25 فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوى أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" فى خيرسون، بالإضافة إلى 8 مُسيّرات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليجرام، إنها صدت هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مُسيّرة على إحدى سفنها الحربية التى كانت تقوم بدورية فى البحر الأسود، بالقرب من خطى أنابيب للغاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا. وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة "بريازوفى" التابعة لأسطول البحر الأسود، بواسطة 6 زوارق مُسيّرة عالية السرعة.

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