العالم اليوم - في أول مكسب لهجومه المضاد.. الجيش الأوكراني يستعيد قرية

انتم الان تتابعون خبر في أول مكسب لهجومه المضاد.. الجيش الأوكراني يستعيد قرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 06:22 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني، يوم الأحد، استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلاد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

وقالت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك "قام جنود اللواء 68 الشجعان (...) بتحرير بلدة بلاغوداتني". ونشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرسية عن فاليري شيرشين المتحدث باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن "جبهة تافريا" والتي شاركت في العملية إن الاوكرانيين أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.

وأضاف متحدثا عن هذه القرية التي كان يقطنها أقل من ألف نسمة قبل الحرب "تم رفع العلم الأوكراني في بلاغوداتني".

تقع هذه القرية عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو اسبوع.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إلى "عمليات هجومية مضادة" للجيش على الجبهة، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

من جهته، أكد نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن الهجوم الأوكراني "بدأ"، لكن القوات الاوكرانية لم تتمكن من تحقيق أهدافها بعد ايام عدة من المعارك.