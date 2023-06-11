العالم اليوم - فيديو.. مياه الأمطار تغرق شوارع أنقرة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مياه الأمطار تغرق شوارع أنقرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 06:22 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع "تويتر" شوارع العاصمة التركية أنقرة غارقة بالمياه نتيجة غزارة الأمطار وعدم قدرة مجاري المياه على تصريف الفائض.

وشوهد العديد مما وصفه المتابعون بشلالات الماء التي تدفقت من عدة أماكن باتجاه الشوارع نتيجة سوء التصريف.

وتوجه بعظهم بالملامة لرئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، حيث قالوا إن الأرصاد الجوية تنبأت مسبقا بتلك السيول إلا أن البلدية لم تتخذ أي إجراءات مسبقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أنقرة لهذا النوع من الحوادث، فالأشهر الماضية شهدت المدينة أمطارا غزيرة للغاية أدت لحدوث تشققات كبيرة في الطرقات وانتشار واسع لرجال الطوارئ في الشوارع.