القاهرة الإخبارية: 3 قادة أوروبيون يزورون تونس لبحث ملف الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - تستضيف تونس كلًا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسى وزراء هولندا وإيطاليا، اليوم الأحد، فى مهمة تستهدف التعاون بين الأطراف كافة، لاحتواء أزمة الهجرة غير القانونية (الشرعية)، والتى تمثل هاجسًا خطيرًا لدى الاتحاد الأوروبى.





وقالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن زيارة القادة الأوروبين الثلاث، سوف تناقش التعاون المشترك مع تونس فى مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، إلا إن الموضوع الرئيسى للزيارة يتعلق بمواجهة الهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد استبق هذه الزيارة بجولة فى مدينة صفاقس، المعروفة باستقبالها للعديد من المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا والصحراء، وتواصل بالفعل مع عددٍ منهم، إذ أكد أن التعامل الأمنى لن يمثل حلًا جذريًا للأزمة، وشدد على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية فى ملف الهجرة غير الشرعية. وحول العلاقات الاقتصادية التى تجمع تونس بالاتحاد الأوروبى، أكدت أن الزيارة سوف تتطرق إلى القرض الذى تسعى تونس للحصول عليه من صندوق النقد الدولى، ومدى إمكانية تقديم الاتحاد الأوروبى الدعم اللازم لهذا الطلب.

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