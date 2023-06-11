" بسبب الخبز " ... السجن 20 عاما لشاب قتل شقيقته بـ " المنجل " في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 يونيو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى جكما بالحبس 20 عاما بالاشغال الشاقة على شاب قتل شقيقته في عمان .
وفي تفاصيل القضية : فان الفتاة والتي تبلغ من العمر 15 سنة قدمت طعام الافطار لشقيقها دون خبز ، الامر الذي جعل شقيقها يستشيط غضبا مما جعله فقام بضربها وخلال محاولتها الابتعاد عنه ومنعه تناول " منجل " كان في المنزل وضربها فيه على مناطق من جسمها .
واضافة للتفاصيل : استطاعت شقيقتها اخذ " المنجل " من يد الفاعل ، وتم نقل الفتاة المصابة الى المستشفى حيث تم قطع رجلها اليمين وكانت في حالة صحية سيئة جدا .
وبعدها بساعات توفيت الفتاة متأثرة باصابتها ، وجرى التحقيق مع المتهم .
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