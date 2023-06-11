الخصاونة يحضر نهائي ابطال اوروبا في اسطنبول

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 يونيو 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023 المقامة في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول.

ووصل أردوغان إلى الملعب رفقة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب لقاء جرى بينهما في مطار أتاتورك.

وجلس الرئيس التركي في المكان المخصص له لمشاهدة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويتابع المباراة إلى جانب أردوغان والشيخ محمد بن زايد، كل من رؤساء وزراء المجر فيكتور أوربان، وسلوفينيا روبرت غولوب، والأردن بشر الخصاونة.

كما يتابعها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش، ورئيس البرلمان الإيطالي إيناسيو لاروسا.

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