زلزال قوي يضرب مناطق شمال اليابان
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال، الذي وقع الساعة 6:54 مساء حسب التوقيت المحلي، كان على عمق 136 كيلو مترا، وضرب الجزء الجنوبي الغربي من هوكايدو.
وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز معظم أنحاء الجزيرة، بما في ذلك مدينتا تشيتوزي وأتسوماتشو، مؤكدة على المواطنين ضرورة مراقبة الزلازل القوية التي قد تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الانهيارات الأرضية.
وذكرت محطة "هوكايدو إتش.تي.بي.نيوز" الإخبارية أن خدمات القطارات وقطارات الأنفاق المحلية قد تأخرت، وأنه قد تم إغلاق جزء من الطريق السريع مؤقتا.
كما شعر السكان في أجزاء من جزيرة هونشو شمالي البلاد -أكبر جزر اليابان حيث تقع العاصمة طوكيو- بهزة أرضية، غير أن طوكيو لم تتأثر.
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