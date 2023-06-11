العالم اليوم - فيديو.. وصول طائرة مان سيتي إلى مطار مانشستر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:20 مساءً - حطت، مساء الأحد، الطائرة التي تقل فريق مانشستر سيتي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، بمطار مانشستر.

وتقل الطائرة التي تزينت بألوان شعار مانشستر سيتي "السماوي"، كأس دوري أبطال أوروبا الذي توج به "السيتيزنز على حساب انتر ميلانو الإيطالي. وحسم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا موقعة إسطنبول بهدف للنجم الاسباني رودريغو الذي منح فريقه اللقب الأوروبي الأغلى.

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