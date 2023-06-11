النمسا: قمة السلام تدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعا المشاركون فى قمة المجتمع المدنى لمساعدة أوكرانيا اليوم "الأحد" إلى دعم الحوار بين القادة السياسيين والحركات الاجتماعية من أجل إجراء مفاوضات ناجحة تقود إلى وقف إطلاق النار فى الحرب الدائرة فى أوكرانيا.





جاء ذلك فى ختام أعمال القمة اليوم، التى استمرت يومين واستضافتها العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة عدد كبير من قيادات حركات السلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم.

واستمع الحضور فى اليوم الثانى والختامى إلى رسالة مصورة بالفيديو من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا دعا فيها إلى الوقف الفورى للهجمات الروسية على أوكرانيا ودعم إحلال السلام ووقف إراقة الدماء خاصة من المدنيين الأبرياء.

كما تحدثت أمام المؤتمر كلير دالى عضو البرلمان الأوروبى ممثل أيرلندا عن ضرورة التكاتف الدولى لوقف الحرب والضغط على قادة السياسة والعسكرية لإنهاء الهجمات.

وفى ختام القمة... أطلق قادة منظمات السلام الدولية ما سمى " نداء فيينا من أجل السلام فى أوكرانيا " وناقش القادة الخطوات المقبلة للمجتمع المدنى بعد قمة فيينا.