الصحة اللبنانية تعلن انتهاء تفشى وباء الكوليرا فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن برنامج الطوارئ الصحية فى وزارة الصحة العامة اللبنانية انتهاء فاشية الكوليرا فى البلاد، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحة الوباء، والتى أثمرت عن عدم تسجيل أى حالة مؤكدة بالمرض منذ نهاية شهر فبراير الماضى.





وأكدت وزارة الصحة -فى بيان، اليوم الأحد- أن تحقيق هذه النتيجة تحققت بفضل توحيد الجهود والإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء بالتعاون مع جميع الشركاء والوزارات المعنية، لاسيما منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، المفوضية العليا للاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية. وأشارت إلى انتهاء وباء الكوليرا فى لبنان ابتداء من اليوم، مؤكدة أن الوزارة ستواصل ترصد الإسهالات المائية الحادة عن كثب عن طريق الترصد الناشط، كما ستستمر فى تكثيف حملات التوعية ضد الإسهالات المائية الحادة بالتعاون مع الفرقاء المعنيينـ لاسيما فى المناطق الأكثرعرضة للإصابة.

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