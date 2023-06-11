عاجل.. القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تعلن مقتل 3 أشخاص وجرح 10 بعد قصف روسى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، وتدمير جميع الزوارق التى شاركت فى العملية.

وذكرت الوزارة فى بيان، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة "فاشلة" لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد.

وأشارت إلى أن سفينة "برييازوفه" الروسية كانت تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول "السيل التركى" و"السيل الأزرق"، لخطوط أنابيب الغاز فى الجزء الجنوبى الشرقى من البحر الأسود.

وأكدت أن القوات الروسية تصدت للهجوم، وتمكنت من تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول.