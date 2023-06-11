مراسل القاهرة الإخبارية: الدفاعات الروسية تسقط صاروخا بمنطقة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة أن القوات الروسية صدت خلال الـ24 ساعة الماضية، جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية فى محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تم ضرب تجمعات وأسلحة ومعدات للواء الدفاع الإقليمى 110 و72 الميكانيكى والأول للدبابات فى دونيتسك، والتصدى لـ 3 محاولات هجومية أوكرانية، وضرب مجموعة الهجوم الجبلى 128 التابع للقوات الأوكرانية فى زابوروجيه.

وأضافت أن إجمالى خسائر القوات الأوكرانية بلغ أكثر من 50 مسلحا و3 دبابات ليوبارد ونظام صاروخى مضاد للطائرات من طراز (Stormer) البريطانى ونظام مدفعى (M777) أمريكى الصنع.

وفى محور دونيتسك.. تمكنت القوات الروسية من صد ثمانى هجمات وتصفية ما يصل إلى 310 من المسلحين، وتدمير مدفعى هاوتزر من طراز Msta-B وD-30 هاوتزر، كما تم تدمير مخازن ذخيرة.