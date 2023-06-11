القاهرة الإخبارية: حريق يؤدى لانهيار الطريق الرئيسى فى فيلادلفيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أعلنت اليوم الأحد، أن قسمًا من طريق "آى-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب فى وقوع ضحايا حتى الآن.





وأضافت سارة بيترسون، المتحدثة باسم المدينة الواقعة فى شرق الولايات المتحدة، أن "حريقًا كبيرًا تحت طريق آى-95 السريع تسبّب فى انهياره"، بحسب الوكالة الفرنسية "فرانس برس". وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب فى الكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حاليًا تحت السيطرة، كما أكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع فى الاتجاهين. ويعد الطريق السريع "آى-95" شريانًا مروريًا رئيسيًا على الساحل الشرقى للولايات المتحدة، ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين فى أقصى شمال شرقى البلاد بميامى أكبر مدينة فى فلوريدا، فى الجنوب الشرقى.

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