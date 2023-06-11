تبادل أسرى بين موسكو وكييف.. 95 جنديا أوكرانيا مقابل 94 روسيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بإعلان روسيا استعادة 94 جنديا من أوكرانيا وعودتهم لبلادهم.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بإعلان روسيا استعادة 94 جنديا من أوكرانيا وعودتهم لبلادهم. كما أوضحت أن أوكرانيا أعلنت كذلك إطلاق روسيا سراح 95 جنديا أوكرانيا وعودتهم لبلادهم.

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