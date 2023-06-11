العالم اليوم - إياب نهائي أبطال أفريقيا.. تعرف على تشكيلة الوداد والأهلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 09:22 مساءً - كشف مدربا الوداد المغربي والأهلي المصري التشكيلة التي سيعتمدانها، خلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الأحد.

تشكيلة الوداد المغربي: المطيع - فرحان - زولا - العملود - عطية الله - جبران - الداودي - الحسوني - بوهرة - أوناجم - بولي. تشكيلة الأهلي المصري: الشناوي - هاني - إبراهيم - عبد المنعم - معلول - فتحي - ديانغ - عطية - تاو - الشحات - كهربا هذا وامتلأت مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق المباراة. وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل واحد. ويحتاج الوداد إلى الفوز بهدف نظيف فقط للتتويج، بينما يحاول الأهلي الخروج بشباك نظيفة لمعانقة اللقب.

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