الاتحاد الأوروبى يتعهد بمنح تونس مساعدات بأكثر من مليار دولار

جدة - نرمين السيد - اقترح الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، تعزيز الشراكة مع تونس، من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها فورًا فى الميزانية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





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