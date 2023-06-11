القاهرة الإخبارية: القبض على رئيسة الوزراء السابقة فى إسكتلندا

جدة - نرمين السيد - ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على نيكولا ستورجن، رئيسة وزراء البلاد السابقة، اليوم الأحد، فى إطار تحقيقات حول شبهات مالية متعلقة بحزبها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الشرطة الاسكتلندية أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن ستورجن (52 عامًا) تعتبر مشتبه به فى قضايا تتعلق بالتمويل لحزبها "الحزب الوطنى الاسكتلندى"، وأضاف البيان: أن "امرأة من الحزب الوطنى محتجزة ويتم استجوابها من قِبل مباحث شرطة اسكتلندا".

يأتى ذلك فى أعقاب اعتقال وإطلاق سراح زوجها، الرئيس التنفيذى السابق للحزب الاسكتلندى، بيتر موريل، أبريل الماضى.

وأكد متحدث باسم ستورجن، أنها تتعاون مع التحقيق، وفق ما نقلته BBC، مؤكدًا أن ستورجن حضرت التحقيقات اليوم 11 يونيو وأنها تتعاون مع الشرطة فى تحقيقاتها "كما تفعل دائمًا".

من جانبه، لم يعلق الحزب الوطنى الاسكتلندى على الواقعة، وقال المتحدث باسم الحزب إن "هذه القضية تخضع لتحقيقات الشرطة بصورة مباشرة"، مضيفًا أن الحزب سيواصل تعاونه مع الشرطة لكشف الحقائق "لكن ليس من المناسب معالجة أى قضايا علانية أثناء استمرار التحقيق".

فى 5 أبريل الماضى، تم إطلاق سراح زوج رئيسة الوزراء السابقة بعد توجيه اتهام له فى القضية نفسها.

وبعد أسبوعين تقريبًا، ألقى القبض على أمين صندوق الحزب الوطنى الاسكتلندى، كولين بيتى، وأفرج عنه أيضًا دون توجيه تهمة إليه.

وتجرى الشرطة الاسكتلندية تحقيقًا فى كيفية إنفاق 600 ألف جنيه إسترلينى (745 ألف دولار) المخصصة لحملة استقلال اسكتلندا.

واستقالت ستورجن بشكل غير متوقع فى فبراير الماضى بعد ثمانى سنوات كزعيمة للحزب ورئيسة وزراء فى حكومة اسكتلندية شبه مستقلة. وقالت إن الوقت الراهن هو الأنسب لها ولحزبها وبلدها لإفساح الطريق لشخص آخر.