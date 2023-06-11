مسئول سابق بالبنتاجون: صعود الصين اقتصاديا سهلته أمريكا وأوروبا

جدة - نرمين السيد - قال ديفيد دى روش، مسئول سابق فى البنتاجون، إنه عودة العلاقات الصينية الأمريكية أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، للصين، أعيدت جدولتها والإلغاء كان من الجانب الأمريكى لان الصين أطلقت منضاد للتجسس على أمريكا.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تايوان لا تطلق صواريخ باتجاه الصين أو طائرات، ولكن الصين تفعل ذلك، مشيرًا إلى أن منطقة بحر الصين الجنوبى أكدت أنه صينى، وضمتها وأعلنت انه لا يمكن أن تدخل السفن فيه وقبل 20 عامًا كانت منطقة دولية. وتابع، أن الصين تروج على منابرها الإعلامية أن هناك حربًا باردة ولكن فى الحقيقة أمريكا والصين يبقيان شريكين تجاريين، مؤكدًا أن صعود الصين اقتصاديًا سهلته الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

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