جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم سلطة التخفيف من آثار الكوارث فى محافظة خيبر بختونخوا المتضررة، تيمور على خان - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الأحد- إن ما لا يقل عن 12 شخصا دفنوا أحياء بعد انهيار أسطح منازلهم وجدرانها، مضيفا أن أكثر من 200 رأس من الماشية قد نفقت إثر الأحداث.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنها ستبدأ إجلاء ما بين 8 آلاف إلى 9 ألاف أسرة بطول ساحل محافظة السند، بما فى ذلك مدينة كراتشى الساحلية، كما سيتم نشر الجيش بدءا من الغد بغرض تقديم المساعدة.
كما يتجه إعصار حلزونى عبر بحر العرب بتجاه سواحل باكستان والهند، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة بنهاية الأسبوع الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة شمال غربى باكستان لـ27 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.