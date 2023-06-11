نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : توقيف عضو هيئة إدارية سابق بناد رياضي في المفرق بجرم الاختلاس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 يونيو 2023 11:08 مساءً - دوت الخليج :- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اليوم توقيف أحد أعضاء الهيئة الإدارية السابقة لنادي الحسين الرياضي بالمفرق 15 يومًا على ذمة التحقيق بجرم الاختلاس والتزوير وهدر المال العام.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن التحقيقات كشفت أن هذا الشخص متهم بتزوير واختلاس ما يزيد على 29 ألف دينار، كما تسبب بإهدار حوالي 17 ألف دينار أخرى من أموال النادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن : توقيف عضو هيئة إدارية سابق بناد رياضي في المفرق بجرم الاختلاس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.