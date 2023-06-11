نائب وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: الصينيون يتصرفون بعدوانية مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال هينو كلينك، نائب وزير الدفاع الأمريكى السابق، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أعاد تحديد موعد زيارته للصين والتى رحبت بدورها بزيارته، مؤكدًا أن هذا إشارة جيدة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين أجرت مناورة غير آمنة وغير مهنية فى مضيق تايوان وشاهدها العالم، مشيرًا إلى أن السفينة الأمريكية التى تعبر المياه فى مضيق تايوان كانت ترافقها سفينة كندية، وكان تجاهل الصين لسلامتهم أثرًا صارخًا. وتابع أن الصينيين يتصرفون بشكل أكثر عدوانية مع الولايات المتحدة وغيرها ولذلك مشاركة بلينكن جيدة، مشيرًا إلى أنه ليس متأكدًا من إمكانية تحسن العلاقات الصينية الأمريكية خاصة أنهم مقبليون على انتخابات ولذا هناك أشياء كثيرة لابد من وضعها فى الاعتبار.

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