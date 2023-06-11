السفير الروسى لدى النمسا: موسكو لا تزال الشريك التجارى الرئيسى لفيينا

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية: "إن التعاون التجارى والاقتصادى، على الرغم من تباطئه وسط ضغوط العقوبات ذات الدوافع السياسية، لا يزال مهمًا. ووفقًا للإحصاءات، لا تزال روسيا من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للنمسا، حيث تحتل المرتبة السادسة من حيث التجارة".

من ناحية أخرى، أشار ليوبنسكى اليوم الأحد، إلى أنه لا يوجد حوار سياسى بين موسكو وفيينا، لكن هذا لا يعنى أنه لا يمكن بناء مثل هذه الاتصالات إذا لزم الأمر.

وقال "الحوار السياسى مع النمسا غائب من حيث المبدأ، ببساطة لا توجد أجندة لذلك، لكن حقيقة أنه ليس لدينا حاليًا أى اتصال عمليًا لا يعنى أنه لا يمكن بناؤه بشكل ضرورى، ولكن، بصراحة، أنا لا أرى مثل هذه الضرورة الآن".