العالم اليوم - دراسة "صادمة": ثلث الرجال بهذا البلد يؤيدون العنف ضد المرأة

انتم الان تتابعون خبر دراسة "صادمة": ثلث الرجال بهذا البلد يؤيدون العنف ضد المرأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 12:22 صباحاً - يرى أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا أن العنف ضد المرأة "مقبول"، على ما أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان الأحد بأنها "صادمة".

وقال 33 في المئة من الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة "فونكه" الإعلامية الإثنين، إنهم يقبلون فكرة أن "تنزلق أيديهم" أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم.

وأقرّ 34 في المئة بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

واعتبر كارستن كاسنر من مجموعة "فدرال فوروم مِن" الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج "صادمة"، قائلا في تصريح لمجموعة "فونكه" إن ثمة "مشكلة" في "تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة" مشددا على ضرورة أن "يتغير ذلك بصورة عاجلة".

أرقام صادمة