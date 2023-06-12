عاجل.. نجاة وزير الصناعة الروسى من محاولة اغتيال بضواحى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوى أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" فى خيرسون، بالإضافة إلى 8 مُسيّرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليجرام، إنها صدت هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مُسيّرة على إحدى سفنها الحربية التى كانت تقوم بدورية فى البحر الأسود، بالقرب من خطى أنابيب للغاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا.

وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة "بريازوفى" التابعة لأسطول البحر الأسود، بواسطة 6 زوارق مُسيّرة عالية السرعة.