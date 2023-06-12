العالم اليوم - الأهلي يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 01:20 صباحاً - فاز الأهلي المصري، اليوم الإثنين، ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله في إياب نهائي البطولة مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ودخل الأهلي اللقاء وهو في رصيده فوز على الوداد بلقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الوداد في الشوط الأول بهدف في الدقيقة 28 سجله يحيى عطية الله، من ركلة حرة مباشرة.

وشهد الشوط الأول اشتباكا بين لاعبي الفريقين، انتهى بإشهار الحكم للبطاقة الصفراء لمحمود كهربا لاعب الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني، شتت دفاع الوداد كرة خطيرة من أمام محمود كهربا على حدود منطقة جزاء الفريق المغربي.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لأليو ديانغ لاعب الأهلي بعد تدخله بشكل اعتبره "تهورا" على يحيي جبران في منطقة منتصف الملعب.

واضطر حكم المباراة لإيقاف اللعب في الشوط الثاني بسبب انتشار دخان الألعاب النارية في الملعب، قبل أن يستأنف اللقاء مجددا.

وتمكن الأهلي من التعادل عبر هدف أحرزه محمد عبد المنعم في الدقيقة 78.

وعزز الاهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعاً رصيده الى 11 لقبا، كما ثأر لخسارته نهائي العام الماضي الذي أقيم في مباراة واحدة على الملعب ذاته وانتهى بفوز الوداد 2-صفر.