العالم اليوم - لحق بمانشستر سيتي..الأهلي سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 01:20 صباحاً - توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابا أمام الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس بهدف لمثله، مستغلا التفوق ذهابا بهدفين لهدف في القاهرة.

وضمن الأهلي التأهل إلى كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية. وبات الأهلي سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية ليلحق بمانشستر سيتي الذي توج بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو مساء السبت. ما هي الفرق التي ضمنت مقاعدها في كأس العالم للأندية حتى الآن: الاتحاد السعودي.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المضيف).

أوراوا ريد دياموندز الياباني.. بطل آسيا.

أوكلاند سيتي النيوزلندي.. بطل أوقيانوسيا.

كلوب ليون المكسيكي.. بطل كونكاكاف.

مانشستر سيتي الإنجليزي.. بطل أوروبا.

الأهلي المصري.. بطل إفريقيا.

ويتحدد بطل أميركا الجنوبية في وقت لاحق من العام، إذ تُلعب في الوقت الحالي مباريات دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

تستضيف السعودية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

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