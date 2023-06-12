العالم اليوم - نراكم في السعودية.. مانشستر سيتي يوجه رسالة للأهلي

انتم الان تتابعون خبر نراكم في السعودية.. مانشستر سيتي يوجه رسالة للأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 01:20 صباحاً - نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه في "تويتر" تغريدة هنأ فيها الأهلي المصري على الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء في تغريدة مانشستر سيتي: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية".

وضمن الأهلي التأهل إلى كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية خلال الفترة الواقعة بين 12 و22 ديسمبر.

وبات الأهلي سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية ليلحق بمانشستر سيتي الذي توج بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو مساء السبت.

وإلى جانب الأهلي ومانشستر سيتي، تأهل لكأس العالم للأندية كل من الاتحاد السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وأوكلاند سيتي النيوزلندي وكلوب ليون المكسيكي.

ويتحدد بطل أميركا الجنوبية في وقت لاحق من العام، إذ تُلعب في الوقت الحالي مباريات دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

وجرّد الاهلي المصري منافسه الوداد الرياضي المغربي من لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالتعادل معه 1-1 إيابا في الدار البيضاء الأحد، بعد الفوز عليه ذهابا 2-1 في القاهرة ليتفوق عليه بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار.

وتقدّم الوداد بواسطة يحيى عطية الله (27) قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل للأهلي (78).

وعزز الاهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعا رصيده الى 11 لقبا، كما ثأر لخسارته نهائي العام الماضي الذي أقيم في مباراة واحدة على الملعب ذاته وانتهى بفوز الوداد 2-صفر.