العالم اليوم - حادث مروع في أستراليا يوقع 10 قتلى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 01:20 صباحاً - أعلنت الشرطة الأسترالية الإثنين مقتل عشرة أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث حافلة بمنطقة هانتر في شمال سيدني.

وأفادت الشرطة الأسترالية في بيان أنه تم تطويق مسرح الحادث "ونقل سائق الحافلة الذي يبلغ 58 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة لفحصه وإجراء تحاليل إلزامية".

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