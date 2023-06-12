مستشار بوش السابق: للمرة الأولى العدل الفيدرالية توجه لائحة اتهام ضد رئيس

جدة - نرمين السيد - قال سهيل خان، مستشار السابق لجورج بوش، إنه للمرة الأولى توجه وزارة العدل الفيدرالية لائحة اتهام ضد رئيس سابق بمحاكمة هيئة محلفين فيدرالية، مؤكدًا لم نشهد هذه التجربة من قبل وليس هناك من شك بأنه سيتعين عليه الرد فقط على لائحة الاتهامات والتى تصل إلى 37 تهمة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة التى ستجرى فى نيويورك ليس هناك شك أنه سيكون هناك عدد من أنصاره الذى سيبقون معه، وفى الواقع قد يكون هناك من يدعمه بشكل أقوى بسبب لوائح التهم لأنها تتناسب مع الرواية الخاصة بأنه يتعرض للهجوم من وزارة العدل المسيسة. وتابع، أن هذا سيمنح الناخبين بعض الوقت هل يريدون أن يضعوا دعمهم وراء شخص يخضع للتحقيق ومشتت وينظر للماضى خاصة عندما يكون لدينا الكثير من المرشحين، مثل نائب الريس السابق وأعضاء مجلس الشيوخ والمحافظين الذين يطرحون نظرة حقيقة للمستقبل الأمريكى وبديل لدونالد ترامب.

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