العالم اليوم - السيسي يهنئ الأهلي على إنجازه التاريخي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 02:18 صباحاً - هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، النادي الأهلي على فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في منشور على "فيسبوك": "هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشر".

وأضاف: "أثنى الرئيس على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز".

وتابع: "أعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات".

وجرّد الأهلي المصري منافسه الوداد الرياضي المغربي من لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالتعادل معه 1-1 إيابا في الدار البيضاء الأحد، بعد الفوز عليه ذهابا 2-1 في القاهرة ليتفوق عليه بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار.

وتقدّم الوداد بواسطة يحيى عطية الله (27) قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل للأهلي (78).

وعزز الأهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعا رصيده إلى 11 لقبا، كما ثأر لخسارته نهائي العام الماضي الذي أقيم في مباراة واحدة على الملعب ذاته وانتهى بفوز الوداد 2-صفر.