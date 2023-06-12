روسيا تُطلق نظام تأشيرات السفر الإلكترونية للأجانب قبل منتصف يوليو

وأوضح ريشيتنيكوف -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نحن نستعد لإطلاق التأشيرات الإلكترونية.. لقد وعدت وزارة الخارجية الروسية بإطلاق النظام بحلول 15 يوليو المقبل".
وأضاف ريشيتنيكوف، خلال اجتماعه بمجموعة من رجال الأعمال على هامش منتدى سياحى روسي، أنه "كان هناك الكثير من المشكلات الفنية مع وزارتى الداخلية والتنمية الرقمية، ولكن تمت تسوية جميع الأمور، وننتظر بداية تشغيل النظام".
يذكر أن روسيا اعتمدت فى 2020 قانونًا بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطنى 52 دولة عبر الإنترنت اعتبارًا من عام 2021، لكن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أواخر العام الماضى توجيهات باستئناف إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطنى تلك الدول غير المُدرجة فى قائمة "الدول غير الصديقة".
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