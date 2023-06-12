حاكم خيرسون: إجلاء 7 آلاف شخص جراء الفيضانات

وكتب "سالدو" على قناته على تطبيق "تيليجرام": "بحلول نهاية 11 يونيو، منذ بداية عملية الإنقاذ، تم إجلاء 7.1 ألف شخص من المناطق التى غمرتها الفيضانات، من بينهم 410 أطفال و95 شخصًا من الأشخاص محدودى الحركة، وتم نقل 150 شخصًا فى يوم واحد، ونُقل 80 شخصًا إلى المستشفى فى أفضل المؤسسات الطبية فى المقاطعة، وجرى توزيع 1.7 ألف شخص على مراكز إيواء مُؤقتة".
فى ليلة 6 يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوى من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الحادث أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
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