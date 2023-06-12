زيلينسكى: الجنائية الدولية بدأت التحقيق فى تدمير سد نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن العمل بدأ بالفعل فى تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية فى تدمير سد نوفا كاخوفكا والفيضان الهائل الذى أحدثه، وفقًا لما نقلته "رويترز".





وأضاف "زيلينسكي" فى خطابه المسائى المصور: "ممثلو المحكمة الجنائية الدولية زاروا منطقة خيرسون فى الأيام الأخيرة"، وقال "فى اليوم الأول بعد الكارثة، أرسل مكتب المدعى العام طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق فى هذه الكارثة وبدأ العمل بالفعل".

وتابع أنه من المهم أن يرى خبراء قانونيون دوليون تداعيات الكارثة، ومنها حوادث قصف المناطق التى غمرتها المياه، وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص قضوا الأحد فى قصف روسى لقوارب كانت تنقل من تم إجلاؤهم.

وأفاد زيلينسكى بأن فرق الإنقاذ الأوكرانية أجلت نحو 4000 شخص من المناطق المُتضررة، ومنها مناطق على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو تحتلها روسيا.

وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية فى منطقة خيرسون للتفجير فى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده فى عام 1956.