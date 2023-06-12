العالم اليوم - محطة زابوريجيا في دائرة الخطر.. منسوب المياه يثير قلقا دوليا

انتم الان تتابعون خبر محطة زابوريجيا في دائرة الخطر.. منسوب المياه يثير قلقا دوليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 08:20 صباحاً - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأحد، أنها بحاجة إلى الوصول على نطاق أوسع لمحيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية للتحقق من "تناقض كبير" في بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة في سد كاخوفكا الذي تهدم.

وقال مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، الذي سيزور المحطة هذا الأسبوع، إن القياسات التي تلقتها الوكالة من مدخل المحطة أظهرت أن مستويات المياه في السد كانت مستقرة لمدة يوم تقريبا في مطلع الأسبوع.

وأوضح غروسي في بيان: "ومع ذلك، قيل إن منسوب المياه مستمر في الانخفاض في مكان آخر من الخزان الضخم، مما يتسبب في فرق محتمل يبلغ حوالي مترين".

وتابع: "منسوب المياه مقياس رئيسي لاستمرار تشغيل مضخات المياه".

دمار سد كاخوفكا

أدى تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى إغراق البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر وأجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم.

احتلت روسيا كل من سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ومحطة زابوريجيا النووية منذ الأيام الأولى لاجتياحها لأوكرانيا في فبراير 2022.

تبريد المفاعلات الستة