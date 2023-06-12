زيلينسكى يعلن فرض عقوبات أوكرانية جديدة ضد 178 فردًا أغلبهم روس

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - بحسب البيان الذى نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية مساء الأحد-" الحكومة الأوكرانية ستفعل ما بوسعها للتأكد من محاسبة كل المتواطئين مع النظام الروسى على كل ما فعلوه ضد الناس".
ووفقا للوثيقة، شملت العقوبات الأوكرانية الجديدة رئيس المحكمة الدستورية فى روسيا, فاليرى زوركين، على أن تستمر هذه العقوبات لمدة 5 سنوات, كما تقضى العقوبات بتجميد الحسابات وتقييد تنفيذ العمليات التجارية ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية وفرض حظر على نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية وما إلى ذلك.
وكانت آخر مرة فرض فيها زيلينسكى العقوبات ضد روسيا فى نهاية مايو الماضي, على 51 مواطنا روسيا و220 شركة ومنظمة من روسيا والدول الأوروبية.
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