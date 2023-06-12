العالم اليوم - الذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار وترقب قرار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار وترقب قرار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 09:22 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1956.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0454 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1971.10 دولار.

والأسواق مغلقة في أستراليا الاثنين بسبب عطلة عامة.

وارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1002.22 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.