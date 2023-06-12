العالم اليوم - هل تنعش خطة 2030 البرازيلية "رئة العالم"؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 09:22 صباحاً - في سياق سعيها لتدارك ما تعانيه غابات الأمازون وغطاءها النباتي والشجري من استنزاف مركب، بفعل تضافر العوامل البيئية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، مع العوامل البشرية المتجسدة في تجارة قطع الأشجار وتدمير المساحات الخضراء، لتحويلها لمشروعات استثمارية سياحية وصناعية، وتهجير سكان الأمازون المحليين والاستيلاء على أراضيهم.

أطلقت البرازيل خطة لحماية غابات الأمازون، بهدف وقف قطع الأشجار تماما بحلول عام 2030، في 9 ولايات بحوض الأمازون، بمساحة تبلغ 5 ملايين كيلومتر مربع.

ووعد الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، بتطبيق خطة أمنية صارمة لوقف الانتهاكات البيئية، متعهدا بالمضي قدما في وقف إزالة أشجار الغابات بشكل عام، وتحديدا في الأمازون، بوصف ذلك في صلب سياسة البلاد حاليا.

الإعلان عن الخطة جاء بعد نحو عامين على انضمام البرازيل لاتفاق ضم 140دولة، بهدف وقف إزالة الغابات على مستوى العالم.

تفاصيل الخطة

وتقوم الخطة على أساس التزام بجدول زمني يضمن حماية الغابات، وفقا نظام عقوبات صارم، وأسند تنفيذ سياسة حماية الأمازون إلى 12 وزارة، حتى نهاية ولاية الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، عام 2027.

وقال دا سيلفا، إن الخطة ستتم من خلال المراقبة بالأقمار الاصطناعية حتى تتمكن السلطات من تحديد المخاطر البيئية والاستجابة لها بسرعة، مضيفا أنه سيتم تطبيق خطة أمنية صارمة بالشراكة مع حكومات ولايات الأمازون لمكافحة الاحتلال غير القانوني للأراضي والتعدين، وقطع الأشجار والصيد غير المشروع في أراضي السكان الأصليين.

ويتطلع مناصرو حماية البيئة والمؤسسات الدولية المعنية، إلى هذه الخطة البرازيلية، بتفاؤل وحماسة كونها قد تحدث نقلة نوعية في الأمازون أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، والتي توصف بأنها متنفس الكوكب.

الوقت ينفد

ويحذر خبراء البيئة من أن غابات الأمازون التي تقع نسبة 60 بالمئة منها في الأراضي البرازيلية، مهددة بخطر الاندثار خلال عقود قليلة فقط، في حال عدم تدارك ما يحل بها من تدمير ممنهج ومتسارع بفعل تضافر العوامل الطبيعية والبشرية السلبية، من قطع واستنزاف لأشجارها ونباتاتها واستثمارها بطرق مضرة بالبيئة، إلى الجفاف والحرائق بفعل الاحتباس الحراري، والارتفاع غير المسبوق في معدلات درجات الحرارة.

يقول عضو الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة أيمن هيثم قدوري، في حديث مع موقع دوت الخليج:

* غابات الأمازون تلعب الدور الأهم في حفظ الاستقرار البيئي على الكوكب، نظرا لمساحتها الشاسعة التي تقدر بحوالي 7 مليون كيلومتر مربع، تشترك 8 دول من قارة أميركا الجنوببة في تكوينها.

* هذه الغابات هي رئة الكوكب وأكبر رقعة تصريف لغاز الاحتباس الحراري الأول غاز ثنائي أوكسيد الكاربون، فضلا عن مساهمتها بانتاج قرابة 20 بالمئة من الأكسجين على سطح الأرض، ناهيك عن ما تحتويه من تنوع بايولوجي بضمها قرابة 10 بالمئة من الأحياء على الأرض، ولاكثر من 20 مليون نسمة من السكان الأصليين للأمازون .

* ويقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، ما يجعلها المسؤولة الأكبر عن توفير الحماية لبيئة الأمازون، مطلقة سابقا الكثير من الحملات الهادفة لحماية غابات الأمازون ومنع عملية قطع الأشجار وتهجير السكان الأصليين، لكن لم تفلح أي من هذه الحملات.

* على العكس كانت التشريعات تذهب في جهة والسلطات التنفيذية في جهة معاكسة، وتغض النظر عن تجاوزات كبرى الشركات العاملة في مجال استثمار خشب الأشجار المعمرة، وذلك في عهد الرئيس السابق بولسونارو، الذي لطالما انتهك المواثيق الدولية وتجاوز على الاتفاقيات المعنية بحماية الطبيعة.

حقبة قاتمة

* حيث شهدت الأمازون في عهده أعنف انحدار لها من حيث انتشار الحرائق وترخيص شركات خاصة لاستثمار خشب الغابات وقطع الأشجار، فضلا عن السماح لهذه الشركات بإنشاء فرق لتهجير السكان الأصليين للأمازون بغية استملاك أراضيهم من الحكومة.

الرهان على دا سيلفا

الرئيس الحالي لولا دا سيلفا كانت ولا زالت مواقفه داعمة لحماية البيئة والطبيعة، لكنه لم يتمكن بعد من تنفيذ أي من طموحاته ومشروعاته في هذا الصدد، ومن هنا تكتسب خطة 2030 أهميتها.

فالبرازيل ملزمة بتنفيذ اتفاقية وقف إزالة الغابات وتدهور الأراضي، وعكس هذا المسار بحلول عام 2030 والموقعة في قمة غلاسكو COP26، لكن بعد عام واحد فقط على قمة غلاسكو، أكد تقرير "تقييم التقدم الجماعي نحو الأهداف المتعلقة بغابات العالم" الصادر عن لجنة مؤتمر الأطراف، لتقييم ما تم الاتفاق عليه بقمم المناخ، أنه لا يوجد أي مؤشر عالمي يدل على التزام الدول الموقعة على اتفاقية حماية الغابات، مشيرا لارتفاع كبير في وتيرة ازالة الغابات تحديدا في الأجزاء البرازيلية من غابات الأمازون.

حماية غابات الأمازون في البرازيل أمر معقد نوعا ما، بسبب سطوة وقوة الكثير من الشركات الخاصة التابعة لجماعات ورجال أعمال ومراكز قوى لا يعنيها الشأن البيئي، بقدر استنزاف الموارد الطبيعية والتنافس الاقتصادي الذي يكون في بعض الأحيان تحت ظل حماية الحكومات المحلية.

نبذة عن غابات الأمازون