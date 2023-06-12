كندا: السيطرة على بعض الحرائق فى مقاطعة كيبيك

جدة - نرمين السيد - أعلنت مايتى بلانشيت فيزينا، وزيرة الموارد الطبيعية فى مقاطعة كيبيك، أمس الأحد، أن عدد حرائق الغابات التى اندلعت وخرجت عن نطاق السيطرة فى أنحاء المقاطعة، قد انخفض مع سيطرة رجال الإطفاء على الحرائق فى بعض المناطق، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأضافت فيزينا، فى تصريحات للصحفيين، أن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة فى المقاطعة الشرقية انخفض إلى 44 من 72 منذ السبت، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الكندية. وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق ربيعية على الإطلاق، مع 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد، بزيادة خمسة عن السبت، وفقًا للمركز الكندى المُشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات. وتوقع أحد خبراء الأرصاد الجوية بالحكومة الاتحادية يوم السبت الماضى، أن تهطل أمطار خفيفة على كيبيك الثلاثاء، فى بعض المناطق التى تشتعل بها الحرائق.

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